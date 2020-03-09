В Украине разработают порядок принудительной госпитализации для людей, зараженных коронавирусом, а также рассмотрят вопрос о запрете экспорта средств индивидуальной защиты.

Об этом свидетельствует распоряжение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля (которое оказалось у "Страны" - Ред.) по результатам заседания антикризисного штаба по противодействию распространения в Украине коронавируса Covid-19 от 6 марта.

Так, Минэкономики должно пересмотреть запасы госрезерва касаемо обеспечения средствами индивидуальной защиты населения с учетом трехмесячной потребности, проект постановления должен быть рассмотрен Кабмином на очередном заседании.

Минэкономики, министры финансов Игорь Уманский и здравоохранения Илья Емец до 11 марта должны определиться по поводу выделения денег для пополнения госрезерва, чтобы обеспечить население средствами индивидуальной защиты. Глава таможни Максим Нефедов до 11:00 10 марта должен подать в Кабмин информацию о помесячных объемах показателей экспорта средств индивидуальной защиты населения за последние полгода.

Минэкономики до 11 марта должно подать в Кабмин информацию об украинских производителях средств индивидуальной защиты населения, производственных мощностях этих предприятий.

Минэкономики, глава Минздрава Илья Емец, глава МВД Арсен Аваков и министр обороны Андрей Таран должны вместе с производителями средств индивидуальной защиты обсудить, могут ли они обеспечить население, медучреждения, правоохранителей и представителей других служб средствами индивидуальной защиты. А по результатам обсуждения в недельный срок подать в Кабмин предложения, в том числе по поводу целесообразности ограничения экспорта средств индивидуальной защиты.

Глава Антимономольного комитета Юрий Тереньев должен принять меры, чтобы обеспечить выполнение закона об экономической конкуренции и защите прав пациентов во время розничной торговли средствами защиты.

Глава Минздрава Илья Емец должен разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий, если будут возникать случаи коронавируса и сообщить его местным властям. До 12 марта он должен внести в Кабмин предложения по назначению первого заместителя министра здравоохранения - главного государственного санврача. А до 12 марта отработать вопрос создания сети центров по контролю и профилактике болезней.

Емец и Уманский так же до 11 марта должны найти средства на закупку лабцентрами изделий медназначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

Главы местных администраций должны принять участие в заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 10 марта и определить необходимое количество учреждений для проведения обсервации.

Кроме того, премьер Шмыгаль поручил предусмотреть осмотр всех прибывающих в Украину лиц медработниками или работниками Госпогранслужбы, а также обеспечить дежурство в пунктах пропуска реанимационных и медавтомобилей. Кроме того, министр инфраструктуры Криклий должен найти средства, чтобы закупить для аэропорта "Борисполь" бесконтактные термометры.

Также премьер-министр поручил членам правительства разработать порядок принудительной госпитализации тех пациентов с коронавирусом, которые отказываются ехать в больницу, и помещения на карантин людей, с которыми зараженные контактировали.

Напомним, Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса нового типа.