Вечером в воскресенье, 8 марта, в парижской мечети неизвестный открыл стрельбу. Он серьезно ранил одного человека и скрылся с места преступления.

Об этом сообщает BFMTV.

По данным источников канала в правоохранительных органах, инцидент произошел в 19-м округе Парижа, на улице Танжер. Вечером мужчина в шлеме вошел во внутренний двор здания и начал стрелять. В результате один человек был серьезно ранен.

Как сообщает SaphirNews, стрельба произошла из-за спора между двумя верующими. Сама мечеть не была целью преступника. После инцидента нападавший скрылся с места происшествия на скутере, его разыскивает полиция. Уголовное дело открыто по статье "покушение на убийство".

Напомним, в конце февраля в Париже акция протеста конголезской оппозиции привела к столкновениям демонстрантов и сил правопорядка, пожару и частичной эвакуации Лионского вокзала.