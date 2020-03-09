После стремительного обвала цен на нефть утром 9 марта Министерство финансов РФ заявило, что российский Фонд национального благосостояния (ФНБ) сможет 6-10 лет покрывать потери бюджета от падения нефти до $25-30 за баррель.

Об этом идет речь в заявлении, обнародованном на сайте российского ведомства.

Уточняется, что по состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей (150,1 млрд долларов).

Между тем, рост доллара на каждый 1 рубль выше 65,7 руб дает бюджету дополнительно 70 млрд рублей. Также сообщается, что для поддержания финансовой стабильности могут сократить заимствования на рынках через аукционы ОФЗ, вместо этого будут искать другие источники поступления денег.

При этом, согласно бюджетному правилу, позволяющему поддерживать бюджет при падении нефти, когда Urals дешевеет, валюту из ФНБ выбрасывают на рынок. Это одновременно помогает стабилизировать рубль. Намерен ли он продавать валюту, Минфин РФ не указал. По бюджетному правилу продавать валюту из ФНБ можно будет только в апреле, если средняя цена нефти за месяц будет ниже $42,2.

Напомним, обвал цен на нефть начался после того, как 6 марта страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.