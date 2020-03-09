Португальский президент Марселу Ребелу ди Соуза две недели будет добровольно соблюдать карантин, так как он мог заразиться коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте Администрации президента Португалии.

Так, на протяжении ближайших двух недель Марселу Ребелу ди Соуза не собирается принимать участия ни в каких публичных мероприятиях и встречах в Португалии и за рубежом. Он будет дистанционно выполнять свою работу.

Соблюдать карантин ди Соуза решил потому, что на прошлой неделе он встречался с учениками школы на севере Португалии, которую через какое-то время после этого закрыли из-за подтвержденного случая заражения коронавирусом.

При этом ни заболевший школьник, ни его класс не принимали участия во встрече с главой государства. Также уточняется, что у него нет никаких симптомов заражения коронавирусом, однако ди Соуза все-таки решил добровольно соблюдать карантин, чтобы "подать остальным хороший пример".

Напомним, Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса нового типа.