В России существует байка о том, что украинский экс-президент Виктор Янукович, осужденный за госизмену, может быть тайным внуком бывшего генсека ЦК КПСС и главы СССР Леонида Брежнева.

Об этом в интервью изданию "Гордон" сообщил российский политолог Станислав Белковский.

"Ты знаешь байку о том, что Виктор Федорович Янукович - внук Брежнева?.. Байка заключается вот в чем. За Виктора Федоровича, когда тот сел в тюрьму, заступался космонавт Георгий Береговой. И было трудно объяснить, почему космонавт Береговой проявляет такую заинтересованность к судьбе никому не известного тогда Виктора Януковича. Вот так родилась байка, что Янукович - внебрачный сын Берегового. А про Берегового ходили слухи, что он - внебрачный сын Брежнева. И Янукович стал внебрачным внуком Брежнева", - рассказал Станислав Белковский.

Впрочем, по словам самого политолога, эта история может быть "полной чушью".

Напомним, недавно эск-президент Украины Виктор Янукович написал обращение, в котором выразил надежду, что президент Владимир Зеленский сможет "объединить страну", и заявил о готовности помочь ему.