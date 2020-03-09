Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за эпидемии коронавируса Covid-19 отменило обязательное рукопожатие игроков перед матчами.

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Так, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, футболисты перед игрой не будут пожимать руки друг другу и судьям. Временное изменение протокола будет действовать вплоть до следующего спецуведомления УЕФА по этой проблеме.

Новые правила касаются всех матчей турниров УЕФА. Таким образом организация стремится минимизировать потенциальную передачу вируса Covid-19.

Напомним, "Страна" писала о том, как север Италии переживает тотальный карантин и выпустят ли туристов из Венеции и Милана.

Также мы сообщали, что в Евросоюзе осталась только одна страна, в которую еще не проник коронавирус Covid-19, это Кипр.