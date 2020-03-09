По состоянию на утро понедельника, 9 марта, нефть марки Brent в ходе торгов пробила прежний минимум в 31,38 доллара за баррель и продолжила падать в цене.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Так, в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ сразу после открытия рынка мировые цены на нефть обрушились на 31%, до $31,43 за баррель. За следующие 20 минут нефть отыграла часть падения и подорожала до $35,6 (падение на 22%).

После этого нефть пробила прежнее дно и продолжила пикировать: стоимость Brent составила $31,37, WTI - $27,8. Отмечается, что российский бюджет сбалансирован при $42,2 за баррель Urals, ее цена традиционно ниже Brent.

Скриншот: t.me/rian_ru

Центробанк России, несмотря на сегодняшний выходной, выступил с заявлением по обвалу нефти. В течение 30 дней банк не станет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

На фоне обрушения нефти курс рубля на международном валютном рынке Forex составил 72,8 за доллар, 83, - за евро. Торги на Московской бирже сегодня проводиться не будут. Крупнейшие азиатские фондовые биржи открылись падением.

Напомним, в пятницу, 6 марта, страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

После этого Саудовская Аравия грозились обвалить цены на нефть из-за того, что странам ОПЕК+ не удалось договориться с Россией о сокращении добычи нефти. Так, компания Saudi Aramco уже снизила цену на свою нефть до предельного минимума за последние 20 лет, чтобы забрать у России клиентов из Европы, Азии и США.