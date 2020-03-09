В Киеве в ресторане "Мушля", расположенном в центре города, на посетителя, который находился в зале на первом этаже, со второго этажа упало несколько бокалов. Мужчина пострадал, так как один из бокалов попал ему прямо в голову.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

"Глубокая рана на лбу и порез на руке, лужа крови. Сверху даже никто не спустился, а персонал даже салфетку не дал", - говорят свидетели.

На место вызвали полицию и скорую помощь.

Фото: Киев Оперативный

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