Украинцы сами захотят Зеленского на второй срок - замглавы Офиса президента
Украинцы сами захотят, чтобы нынешний президент Украины Владимир Зеленский пошел на второй срок, считает первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Трофимов, который пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за две тысячи евро.
"Исключительное мое мнение, которое я хотел бы озвучить, что люди не захотят одной каденции Владимира Зеленского. Потому что это человек, который давно и успешно работает в своем направлении, в своем коллективе, в своей команде. Он так же подходит ко всем процессам, и мое мнение – это шанс для страны иметь такого руководителя", - сказал он в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" в пятницу.
Трофимов считает, что "люди захотят, чтобы он остался".
"Каково будет его решение и его выбор – наверное, нужно прожить эти пять лет…", - отметил он.
По его мнению, нужно много времени, чтобы довести до совершенства или завершить начатые процессы.
"Поэтому время здесь, наверное, ключевую роль играет", - указал Трофимов.
Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский перед Новым годом снял выговор с Тимошенко и Трофимова за плохую работу в сентябре, а также о том, что Трофимов объявил, сколько денег нужно на восстановление Донбасса.