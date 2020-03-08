Украинский журналист Станислав Асеев, которого вернули по обмену перед Новым годом, сказал, что Киев не сможет вернуть Донбасс. Так как на Донбассе уже выросло целое поколение с сепаратистскими взглядами.

Об этом Асеев сказал в интервью "Пятому каналу" в программе "Рандеву" с Яниной Соколовой.

"Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть - в этом смысле потеряли", - сказал он.

Украине не нужны люди, участвовавшие в конфликте на стороне "ДНР" и "ЛНР" в любом качестве. Их необходимо вывезти в Россию, после чего Киев должен получить контроль над границей.

"Тех, кто имели отношение к корпусам - не только военные: и снабженцы, и бухгалтерия, вообще все, кто входил в состав второго и первого армейского корпуса", - пояснил журналист. Однако он сам же и назвал такой сценарий фантазией.



Асеев добавил, что сейчас очень редко происходят войны, в результате которых одна из сторон теряет государственность. В ходе конфликтов решается вопрос контроля над территорией.



"Мы не можем ее вернуть, и весь вопрос в том, чтобы это не расползлось дальше", - заключил он.



Асеев считает, что в Донбассе выросло целое поколение детей, которых воспитывали на примере противостояния сепаратистов и Киева.

Он добавил, что для того, чтобы вернуть ОРДЛО под контроль Украины, нужно вывезти в Россию всех, кто участвовал в конфликте на стороне "Л/ДНР". Однако он назвал такой сценарий фантазией.

Напомним, что 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицами боевики ОРДЛО освободили 81 украинца, из них 76 вернулись на подконтрольную Украины территорию. В свою очередь, Украина передала 124 человека. СБУ опубликовала список всех возвращенных Украине лиц. Из них - 12 военные, 64 гражданских, в том числе журналист Станислав Асеев, которого пытали в "ДНР".

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