В Италии резко увеличилась смертность от коронавируса. Из-за этого она стала первой страной в мире по уровню летальных исходов от этой болезни.

Об этом пишет издание "РИА Новости".

Здесь погибает каждый 20-й зараженный - 4,96% из 7,3 тысячи больных. На втором месте - Иран, где умирают 2,96% заразившихся. И только на третьей позиции Китай, где и был впервые зафиксирован новый коронавирус. Наименьшая смертность из всех стран, которые считаются неблагополучными по коронавирусу, зафиксирована в Южной Корее - 0,68% от числа всех зараженных.

Италия по частоте заражения коронавирусом на втором месте в мире после Южной Кореи.

В Италии на каждый миллион жителей 122 человека с коронавирусом, в Китае только 58.

Южная Корея 142,1 Италия 121,9 Иран 80,9 Китай 58,3 Швейцария 39,3 Норвегия 31,5 Швеция 20,0 Бельгия 17,5 Нидерланды 15,4 Франция 14,3 Испания 13,1 Германия 12,3 Австрия 11.8 Британия 4,1 Япония 3,9

Ранее "Страна" писала, что в Италии число заразившихся коронавирусом выросло на полторы тысячи человек.

Также мы рассказывали, что в ВОЗ предупредили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.