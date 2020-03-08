Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса нового типа
В Италии резко увеличилась смертность от коронавируса. Из-за этого она стала первой страной в мире по уровню летальных исходов от этой болезни.
Об этом пишет издание "РИА Новости".
Здесь погибает каждый 20-й зараженный - 4,96% из 7,3 тысячи больных. На втором месте - Иран, где умирают 2,96% заразившихся. И только на третьей позиции Китай, где и был впервые зафиксирован новый коронавирус. Наименьшая смертность из всех стран, которые считаются неблагополучными по коронавирусу, зафиксирована в Южной Корее - 0,68% от числа всех зараженных.
Италия по частоте заражения коронавирусом на втором месте в мире после Южной Кореи.
В Италии на каждый миллион жителей 122 человека с коронавирусом, в Китае только 58.
- Южная Корея 142,1
- Италия 121,9
- Иран 80,9
- Китай 58,3
- Швейцария 39,3
- Норвегия 31,5
- Швеция 20,0
- Бельгия 17,5
- Нидерланды 15,4
- Франция 14,3
- Испания 13,1
- Германия 12,3
- Австрия 11.8
- Британия 4,1
- Япония 3,9
Ранее "Страна" писала, что в Италии число заразившихся коронавирусом выросло на полторы тысячи человек.
Также мы рассказывали, что в ВОЗ предупредили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.