Синоптик Наталья Диденко рассказала о том, какая будет погода в Украине в день рождения Тараса Шевченко. В Украине будет тепло, но местами пройдут дожди.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В Моринцах, где родился Шевченко утром дождь, днем ​​местами небольшой дождь, +12...+14. Также Днепропетровщина будет очень теплой, до +20 градусов.

В западных областях облачно, временами дождь, +5...+10 градусов.

Северные области, Качановка, Черниговщина - дожди, преимущественно небольшие. Температура воздуха +7...+13 градусов.

"На юге Украины, 9 марта будет без осадков, апрельско тепло, +14...+20 градусов. Разве что на побережьях морей ощутимо прохладнее...На востоке Украины завтра роскошная погода, сухо и очень тепло, +14...+20 градусов", - сообщила Диденко.

В понедельник, 9 марта в Киеве ожидается временами небольшой дождь, в течение дня около 10 градусов.

Также синоптик рассказала, что в Казахстане, Форт-Шевченко, завтра будет солнечно, но с сильным ветром, +8...+9 градусов.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" писала, о погоде в Украине 8 Марта.

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