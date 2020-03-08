В штате Нью-Йорк число заболевших коронавирусом достигло 105. Сейчас в штате активно проводится тестирование, вводится режим карантина.

Об этом сообщил губернатор Эндрю Куомо на своей странице в Twitter.

"Обновление: зарегистрировано ещё 16 случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк, общее число заболевших достигло 105", - написал в воскресенье губернатор.

В районе Уэстчестер на данный момент 82 случая, в городе Нью-Йорк - 12, в районах Нассау - 5, Рокленд, - 2, Саратога - 2, Суффолк - 1 и Ольстер - 1.

"Мы активно проводим тестирование и видим, что количество подтвержденных случаев возросло, как и ожидалось", - отметил он.

Губернатор заявил, что ситуация в Уэстчестере "очевидно является для нас проблемой". Наиболее уязвимы для вируса дома престарелых, поэтому в таких учреждениях в населенном пункте Нью-Рошель в районе Уэстчестер введены "меры гиперпредосторожности" и запрещено посещение находящихся там людей.

В штате Нью-Йорк около 4 тыс человек сами предпочли изолировать себя в домашних условиях, из них порядка 2,7 тыс проживают в городе Нью-Йорк, а еще 1 тыс в районе Уэстчестер.

Ранее "Страна" писала, что на лайнере, который пришвартовался у берегов США, нашли коронавирус у 21 человека.

Также мы рассказывали, что США выделят больше 8 миллиардов на борьбу с коронавирусом.