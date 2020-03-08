Житель Китая, которому сто лет, вылечился от коронавируса. Его выписали в субботу, 7 марта, из больницы Уханя. Он стал старейшим человеком, который победил эту болезнь.

Об этом пишет китайское информационное агентство "Синьхуа".

Мужчиину госпитализировали 24 февраля, понадобилось всего 13 дней лечения противовирусными препаратами. Также врачи применяли переливание плазмы и традиционную китайскую медицину.

Пациент страдал не только коронавирусной инфекцией. У него болезнь Альцгеймера, гипертония и сердечная недостаточность.

По последним данным в Китае зафиксировано боле 80 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели уже 57 тысяч человек, жертвами инфекции стали более 3 тысяч. Всего в мире зарегистрировано более 107 тысяч заражения, выздоровели более 20 тысяч.

Ранее "Страна" писала, что в Китае сообщили, в каком возрасте меньше всего болеют коронавирусом.

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