Только в матчах последнего тура первого этапа чемпионата Украины по футболу определился окончательный состав двух шестерок команд, что будут играть на втором этапе первенства, где запланированы десять туров.

Довольно неожиданно шестое место сохранил скромный Колос из Ковалевки, который проиграл Шахтеру, но сумел обойти на одно очко как Днепр-1, так и Мариуполь, которые сошлись в очном поединке, в котором сильнее оказались днепряне.

Это значит, что борьбу за медали и места в европейских кубках на втором этапе первенства продолжат: "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна", "Александрия" и "Колос".

Во второй шестерке оказались "Днепр-1", "Мариуполь", "Львов", "Ворскла", "Олимпик" и "Карпаты".

Эти клубы и будут вести борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. Последняя команда напрямую вылетит в первую лигу.

Дело в том, что в связи с расширением УПЛ до четырнадцати команд, начиная с сезона 2020-2021, исполкомом УАФ утвердил вариант ротации клубов, при котором Премьер-лигу покинет одна команда, а из Первой лиги повысятся в классе сразу три коллектива.

Команда, которая по итогам сезона займет в УПЛ двенадцатое место, напрямую вылетит в Первую лигу, откуда тройка призеров также напрямую выйдет в УПЛ.

Это значит, что стыковых матчей не будет, потому что в УПЛ утвердили формат расширения чемпионата на ближайшие два года и в сезоне 2020-2021 в Премьер-лиге сыграет четырнадцать команд, а в сезоне 2021-2022 сразу шестнадцать.

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