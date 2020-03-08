Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что отставка Андрея Богдана с поста главы Офиса президента связана с личными отношениями. Президент уверяет, что увольнение произошло не из-за работы Богдана.

Об этом Зеленский заявил в интервью британской газете "The Guardian", полный перевод которого публиковала "Страна".

Причиной отставки Андрея Богдана с поста главы Офиса президента стали "человеческие отношения".

"Я не хотел бы комментировать эту историю, потому что мы с Андреем прошли достаточно долгий путь. У меня не было с ним отношений до политики. Мы прошли всю избирательную кампанию, а потом довольно долго работали вместе. Это немного о другом, это о человеческих отношениях", - сказал Зеленский.

Богдан был главой ОП 9 месяцев, 11 февраля глава государства уволил Богдана, назначив на его место Андрея Ермака, до этого работавшего помощником президента.

Ранее "Страна" писала, что Андрей Богдан решил возобновить адвокатскую деятельность.

Также мы рассказывали, что Богдан заявил о перечислении своей зарплаты на посту главы ОП на благотворительность.