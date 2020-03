Юрист Андрей Портнов рассказал о том, как лидер партии "Голос Вакарчук" скрывал налоги от украинского бюджета, когда выступал за границей. Делал это певец через офшорные компании и швейцарский банк.

Видео опубликовано на странице Андрея Портнова в Facebook.

Юрист рассказал о том, что в то время, как Вакарчук был лидером группы "Океан Эльзы", он скрывал от налогообложения доходы с зарубежных выступлений через офшоры. Так, выступление в Праге в апреле 2015 года было оплачено через компанию "Krim Associates S.A". Она зарегистрирована на Виргинских островах, которые принадлежат Британии.

Портнов говорит, что 155 тысяч крон - предоплата за концерт - прошла через швейцарский банк, в котором открыт счет этой компании.

Интересно что эта же компания засветилась в отчете грузинского отделения Transparency International "Risks of Conflict of Interest and Corruption in the Ministry of Culture" от 2016 года в качестве эпизода, которая расследовала коррупцию в Грузии. В отчете есть эпизод с конфликтом интересов грузинских чиновников в организации концерта "Океана Ельзи" в Батуми в 2015 году.

По словам юриста, руководитель украинского отделения этой антикоррупционной группы - член фракции "Голос".

"В то время, когда вы, герои Майдана, призываете всех к войне, призываете реформировать армию, даете законодательные инициативы, в это время ваш лидер то поет для российских водочных олигархов в Монако, то в Юрмале в день Илловайской трагедии выступает для российской элиты, то прячет налоги, то пользуется швейцарской компанией задним числом, то является обладателем офшора, который скрывает деньги от украинского бюджета", - говорит Андрей Портнов.

Юрист сказал, что хочет обратится в правоохранительные органы по факту уклонения от уплаты налогов и призвал членов "Голоса" сдать мандаты. Также Портнов заявил, что готов встретиться с Вакарчуком в прямом эфире для того, чтобы обсудить вышеприведенные эпизоды.

