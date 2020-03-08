В Иране за сутки от коронавируса Covid-19 умерли 49 человек. Всего в стране от болезни, вызванной этим вирусом, погибли 194 человека.

Об этом пишет France 24.

"Как минимум 194 наших соотечественника, заболевшие вирусом Covid-19, умерли", - заявил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

В течение последних 24-х часов были подтверждены 743 новых случая инфицирования вирусом, число случаев заражения в Иране возросло до 6566, эпидемия уже распространилась во всех провинциях страны.

49 смертей в результате заражения Covid-19 - это самый высокий показатель в Иране в течение суток с момента начала вспышки коронавируса в стране.

Администрация Ирана закрыла все школы и университеты страны до апреля из-за коронавируса.

Вспышка нового коронавируса (2019 nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в наиболее густонаселенном городе Центрального Китая - двенадцатимиллионной Ухани. Сейчас заболевших этой болезнью уже больше 106 тысяч.

Ранее "Страна" писала, что в Иране от коронавируса умерла депутат парламента.

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