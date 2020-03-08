ВОЗ развеяла мифы о коронавирусе. Фото: news.cn

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) развеяла мифы о коронавирусе, которые распространились по миру. В организации опровергли пользу чеснока, алкоголя, горячей воды или холода для профилактики или лечения болезни.

Об этом говорится на сайте организации.

Основные опровержения:

  1. Коронавирус НЕ передается через укусы насекомых;
  2. Нахождение на улице в холодную и снежную погоду НЕ поможет уничтожить коронавирус;
  3. Употребление чеснока НЕ ​​поможет вам защититься от коронавируса;
  4. Электрические устройства для сушки рук НЕ убивают коронавирус;
  5. Обработка всего тела спиртом или хлорином НЕ убьет коронавирус;
  6. Получать письма и посылки из Китая или других пораженных стран безопасно, вы не рискуете заразиться;
  7. На сегодня нет оснований считать, что заразиться коронавирусом можно от домашних животных;
  8. Вакцины от пневмонии или/и антибиотики НЕ защищают от коронавируса;
  9. Регулярное промывание носа солевым раствором или горячие ванны НЕ помогут защититься.

Кроме того, в ВОЗ напомнили, что на сегодняшний день не существует лекарств, рекомендованных для профилактики или лечения коронавируса.

По последним данным, в результате заболевания коронавирусом в мире умерли 3594 человека, выздоровели 59965 инфицированных. Общее количество зараженных во всех странах возросло до 106 тысяч 165 человек.

Ранее "Страна" писала, что ВОЗ направляет спецмиссию в Украину из-за вируса Covid-19. 

Также мы рассказывали, что в ВОЗ предупредили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.

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