Чеснок, алкоголь и горячая вода. В ВОЗ опровергли самые распространенные мифы о коронавирусе
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) развеяла мифы о коронавирусе, которые распространились по миру. В организации опровергли пользу чеснока, алкоголя, горячей воды или холода для профилактики или лечения болезни.
Об этом говорится на сайте организации.
Основные опровержения:
- Коронавирус НЕ передается через укусы насекомых;
- Нахождение на улице в холодную и снежную погоду НЕ поможет уничтожить коронавирус;
- Употребление чеснока НЕ поможет вам защититься от коронавируса;
- Электрические устройства для сушки рук НЕ убивают коронавирус;
- Обработка всего тела спиртом или хлорином НЕ убьет коронавирус;
- Получать письма и посылки из Китая или других пораженных стран безопасно, вы не рискуете заразиться;
- На сегодня нет оснований считать, что заразиться коронавирусом можно от домашних животных;
- Вакцины от пневмонии или/и антибиотики НЕ защищают от коронавируса;
- Регулярное промывание носа солевым раствором или горячие ванны НЕ помогут защититься.
Кроме того, в ВОЗ напомнили, что на сегодняшний день не существует лекарств, рекомендованных для профилактики или лечения коронавируса.
По последним данным, в результате заболевания коронавирусом в мире умерли 3594 человека, выздоровели 59965 инфицированных. Общее количество зараженных во всех странах возросло до 106 тысяч 165 человек.
Ранее "Страна" писала, что ВОЗ направляет спецмиссию в Украину из-за вируса Covid-19.
Также мы рассказывали, что в ВОЗ предупредили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом.