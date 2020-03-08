За прошедшие сутки в Италии значительно увеличилось количество инфицированных коронавирусом людей.

За последние сутки Минздрав установил еще 1,5 тысячи человек, заразившихся вирусом - всего их более 7,3 тысяч. При этом количество смертей выросло на 133, достигнув 366 человек.

Об этом заявил в воскресенье глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, передает информагентство ТАСС.

Глава ведомства отметил, что случаи инфицирования зафиксированы во всех регионах Италии, однако эпицентрами по-прежнему считаются области Ломбардия и Венето.

Ранее "Страна" публиковала материал о том, как Италия переживает вспышку карантина в условиях карантина. Так, в заблокированных регионах страны остались около 16 млн человек, а также путешественники, которые теперь боятся, что их могут не выпустить на родину.

Напомним, что недавно у лидера Демократической партии Италии Николы Зангаретти, которая входит в руководящую коалицию, подтвердили коронавирус COVID-19.