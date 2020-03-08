В Кременчуге Полтавской области пьяный водитель на BMW устроил смертельное ДТП. Он не справился с управлением, влетел в бордюр, авто перевернулось. Пассажир машины погиб на месте в результате ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

Авария произошла 7 марта, около 22:25. По улице Богаевского, двигался автомобиль BMW 525 под управлением местного жителя, 1994 года рождения. Он был пьян, не справился с управлением, из-за чего и случилась авария.

Пассажир авто 1991 года рождения скончался на месте происшествия.

Следователями открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

Водитель автомобиля задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Продолжается следствие.

Авария в Кременчуге. Фото: Полиция полтавской области

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