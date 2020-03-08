На стадионе "Оболонь-Арена" завершился напряженный матч между донецким "Шахтером" и ковалевским "Колосом", который проходил в рамках 22-го тура украинской Премьер-лиги - финального игрового дня первого этапа чемпионата Украины.

Так, мяч попадал в ворота обеих команд целых семь раз. В итоге поединок завершился со счетом 4:3 в пользу "Шахтера", который едва не упустил победу, забив решающий мяч в последние 10 минут встречи.

Авторы голов: Вадим Милько (37, 76, с пенальти) и Виталий Гавриш (67, с пенальти) - в составе "Колоса"; Тайсон (12, с пенальти), Жуниор Мораес (31, 81) и Тете (60) - у "Шахтера".

Результаты других поединков 22-го тура Премьер-лиги:

"Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск) - 1:0

гол: Александр Филиппов (37-я минута)

"Ворскла" (Полтава) - "Олимпик" (Донецк) - 1:0

гол: Владислав Кулач (63, с пенальти)

"Александрия" - "Динамо" (Киев) - 1:3

голы: Дмитрий Гречишкин (65, с пенальти) - Артем Шабанов (45), Виталий Буяльский (60), Виталий Миколенко (85);

"Львов" - "Карпаты" (Львов) - 0:0

"Днепр-1" - "Мариуполь" - 3:0

Напомним, что в исполкоме Украинской ассоциации футбола утвердили стратегию развитию женского футбола. Согласно ей все клубы создадут женские команды со следующего сезона.

Также мы писали, что 19 марта "Шахтера" марта проведет в Харькове решающий матч 1/8 финала Лиги Европы с немецким Вольфсбургом.