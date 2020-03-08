Инфицированию коронавирусом Covid-19 более подвержены люди старшего и пожилого возраста, чем дети и подростки.

Об этом информирует Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая, передает издание "Известия".

Так, согласно данным китайских медиков, наименее всего заражению, по состоянию на 11 февраля, были подвержены дети и подростки. При этом на новорожденных, детей, подростков и молодых людей до 19 лет приходится лишь по 1% случаев болезни.

Исследователи полагают, что это объясняется тем, что дети практически не подвержены риску заболевания из-за особенностей в их иммунной системе.

Однако больше всего коронавирусом болеют люди пожилого возраста, ведь у них менее крепкое здоровье.

"Кроме того, наличие хронических заболеваний часто служит причиной развития осложнений. Поэтому все вирусные инфекции крайне опасны для пожилых людей. Именно эта группа населения более восприимчива к ним.", - заявила директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведуноваона в комментарии журналистам.

Напомним, что стало известно о намерении российских властей сажать отказавшихся от карантина из-за вируса Covid-19.

Также мы рассказывали, что корпорация Facebook запретил рекламу медицинских масок в своих социальных сетях. Цель запрета - не допустить паники и спекуляций из-за распространения корона Covid-19.