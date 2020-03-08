В понедельник, 9 марта, в Украине будет достаточно тепло, термометр покажет до +18 градусов днем. Во многих регионах будет небольшой дождь.

Об этом говорят данные украинского Гидрометеоцентра.

Почти по всей территории Западной Украины - в Луцке, Ровно, Львове, Тернополе, Хмельницком, Ивано-Франковске, Виннице и Черновцах будет от +6 до +110 градусов тепла днем и +1...+5 градуса тепла ночью. В областях ожидается небольшой дождь. Только в Ужгороде будет солнечно, температура днем до +10, ночью до +3 градусов.

На севере Украины - в Житомире, Сумах и Чернигове будет днем +8...+10 градусов, ночью +3...+7 градусов, ожидается небольшой дождь. В Киеве днем будет +9...+11, ночью до +6 градусов, днем также пойдет небольшой дождь.

В Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье и Днепре будет тепло и солнечно. Днем +15...+18, ночью до +8-ми. В Черкасах, Полтаве и Кропивницком ожидается небольшой дождь. Температура днем от +10 до +16, а ночью +4..+7. Прохладнее всего будет в Черкассах, а теплее всего - в Полтаве.

На юге Украины - в Николаеве, Одессе, Херсоне и Крыму ожидается +12...+18 днем и +5...+8 ночью, на юге страны будет без осадков.

Прогноз погоды. Фото: meteo.gov.ua

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