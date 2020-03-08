Журналисты опубликовали записку жительницы города Иваново президенту России Владимиру Путину, которому она предложила взять себя в жены. Так, в "любовном послании" российскому лидеру, Юлия Шилова из Иваново написала об отсутствии у нее материальных проблем и детей.

Фото записки было показано в эфире российского телеканала "Россия 1".

"Юлия, г. Иваново. Возьмите меня замуж! У меня в/о (скорее всего, высшее образование - Ред.), мне 28 лет, без детей и материальных проблем", - гласит текст записки. Сообщается, что этот текст был написан на обратной стороне фотокарточки самой Юлии. Так, по сведениям журналистов, Юлия передала Путину две своих фотографии.

Фото: Россия 1

Напомним, что 6 марта, президент России Владимир Путин был в российском городе Иваново с рабочим визитом. Во время поездки одна из местных жительниц предложила главе государства взять ее замуж.

Также недавно Юлия в интервью рассказала, что уже давно имеет чувства к российскому лидеру.