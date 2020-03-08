Житель Львовской области избил свою сожительницу и нанес телесные повреждения полицейскому. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом пишет пресс-служба ГУНП в области.

В полицию 7 марта, около 23.00, поступило сообщение о том, что в одном из сел Турковского района мужчина бьет сожительницу.

На месте обнаружили 28-летнего мужчину, который бил свою 20-летнюю сожительницу. На просьбы остановиться мужчина не отреагировал, вел себя агрессивно. Он напал на правоохранителей и нанес телесные повреждения старшему лейтенанту полиции.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Следователи открыли дела по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - до пяти лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба ГУНП Львовской области

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