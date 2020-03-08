Власти Германии рекомендовали отменить все мероприятия в стране, аудитория которых превышает 1 тысяч человек. Такая мера была предпринята в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19 в стране.

Об этом сообщил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в Twitter.

"После многочисленных обсуждений с ответственными лицами я настоятельно призываю отменить мероприятия с участием более 1000 человек до дальнейшего уведомления. Я знаю о последствиях, которые это будет иметь для граждан или организаторов. Мы обсудим, как будем бороться с экономическими последствиями в ближайшие дни. Но ясно одно: наше здоровье на первом месте", - заявил Шпан.

Скриншот: Йенс Шпан в Твиттер

Напомним, что в Германии жители в панике сметают с полок продукты первой необходимости. Из продажи исчезли масло, макаронные изделия, мука и туалетная бумага дешевых брендов.

Также мы писали, что немецкие медики обнародовали данные о своем пациенте, из которых стало ясно, что первым европейцем, который оказался зараженным коронавирусом Сovid-19 стал 33-летний гражданин ФРГ.