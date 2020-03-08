В сети появилось видео с камер наблюдения в Борисполе, на котором зафиксирован момент страшного ДТП при участии грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии погибли три человека.

Видео опубликовано на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Видео: Киев Оперативный в Facebook

Так, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения). Обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами Киевской области.

Напомним, что в Борисполе, на Кольцевой дороге столкнулись автомобиль Peugeot 307 и грузовик Renault Magnum, в результате чего погибли три человека: водитель и пассажиры легковушки.

Позже выяснилось, что жертвами в ДТП стали 26-летняя киевлянка, которая была за рулем Peugeot, 32-летний житель Львовской области и 34-летний пассажир из Донецкой области.