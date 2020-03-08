Финляндия не отправит своих солдат на учения НАТО Cold Response 2020, которые проходят в Норвегии. Причина - распространение коронавируса.

Об этом сообщает KP.ru со ссылкой на сообщение Сил обороны Финляндии.

Такое решение было принято после того, как в пятницу, 6 марта, стало известно об одном инфицированном участнике военных учений в Норвегии. В результате на карантине находятся около 1,3 тысячи человек.

"Из-за ситуации с коронавирусом в Норвегии Силы обороны решили не посещать учения Cold Response 2020. Мы все надеемся, что в Шолль (лагерь, где военные находятся на карантине) все будет хорошо. Это было, конечно, разочарование для нашей бригады, но лучше быть в безопасности, чем сожалеть", - говорится в сообщении Сил обороны Финляндии.

Зимние учения НАТО Cold Response 2020 в Норвегии начнутся в понедельник, 9 марта, с участием 16 тысяч военных из десяти стран. Финляндию должны были представлять 400 военнослужащих.

Сейчас в Норвегии зафиксировано 157 случаев заражения коронавирусом, в Финляндии - 23 случая.

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