В Тернопольской области произошло ДТП при участии двух автомобилей. В результате происшествия пострадали пятеро, среди них малолетний ребенок.

Об этом информирует пресс-служба местной полиции в воскресенье, 8 марта.

Согласно данным правоохранителей, авария случилась на дороге Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка в Тернопольском районе. Столкнулись автомобили ЗАЗ-110307 и Volkswagen Vento.

"По предварительной информации, водитель ЗАЗ, 1995 года рождения, не справился с управлением, машину занесло на мокром асфальте и выбросило на полосу встречного движения. В результате такого маневра транспортное средство врезался в иномарку под управлением львовянина", - сообщает пресс-служба.

В автопроисшествии пострадали пятеро - водитель и трое пассажиров ЗАЗ и четырехлетний ребенок из Volkswagen.

Напомним, что завтра в Киеве ожидается сильный туман. По этой причине администрация столицы попросила водителей быть аккуратными на дорогах и придерживаться мер безопасности.

Ранее мы писали, что под Киевом на Одесской трассе более 10 автомобилей попали в ДТП из-за сильного тумана. В результате происшествия есть пострадавшие.