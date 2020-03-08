Под Киевом в Бориспольском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль столкнулся с внедорожником. Есть погибший.

Об этом говорится на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

Фото: Facebook/dtp.kiev.ua

"На уклоне дороги легковой автомобиль боком вылетел во встречный внедорожник. Водитель легковушки погиб на месте. На место едут скорые и спасатели", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Борисполе, на Кольцевой дороге столкнулись автомобиль Peugeot 307 и грузовик Renault Magnum, в результате чего погибли три человека: водитель и пассажиры легковушки.

Также мы рассказывали о том, что 6 марта в Полтавской области произошла смертельная авария. Столкнулись "Jeep Cherokee" и пассажирский микроавтобус "Volkswagen Lt35". Два человека погибли, четверо пострадали.