Корпорация Facebook запретил рекламу медицинских масок в своих социальных сетях. Цель запрета - не допустить паники и спекуляций из-за распространения корона Covid-19.

Об этом написал в Twitter глава отдела менеджмента продукции Facebook Роб Летерн.

"Мы запрещаем рекламу и коммерческие сообщения о продаже медицинских масок для лица. Мы внимательно следим за распространением вируса Covid-19 и вносим необходимые обновления в нашу политику, если видим людей, которые пытаются использовать ради выгоды эту чрезвычайную ситуацию", - говорится в сообщении.

Летерн соообщил, что решение начнет выполняться в течение следующих дней.

По состоянию на утро 8 марта вследствие инфицирования коронавирусом в мире умерли 3594 человека. Выздоровели 59965 инфицированных. Общее количество зараженных во всех странах возросло до 106 тысяч 165 человек.

Скриншот: Twitter/Rob Leathern

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