Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 8 марта, обратился к Греции.

Он призывает дать нелегальным мигрантам из Сирии проход в Евросоюз.

Об это пишет "Интерфакс".

"Греция! Я обращаюсь к тебе... открой ворота и освободись от этой ноши", - сказал Эрдоган на выступлении в Стамбуле.

"Пускай они (нелегалы - Ред.) идут в другие страны Европы", - добавил президент.

Напомним, что после обострения под сирийским Идлибом и открытия Турцией пограничных переходов, более 100 тысяч мигрантов покинули турецкие границы c Европой через Эдирне.

Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для нелегальных мигрантов, поскольку она неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

Ранее "Страна" писала, что Эрдоган запретил пускать мигрантов в Грецию через Эгейское море из-за опасности маршрута для них.

Также мы рассказывали, что на защиту границ от беженцев из Турции Евросоюз выделит Греции сотни миллионов евро.