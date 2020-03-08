Эрдоган обратился к Греции с требованием открыть мигрантам ворота в Европу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 8 марта, обратился к Греции.
Он призывает дать нелегальным мигрантам из Сирии проход в Евросоюз.
Об это пишет "Интерфакс".
"Греция! Я обращаюсь к тебе... открой ворота и освободись от этой ноши", - сказал Эрдоган на выступлении в Стамбуле.
"Пускай они (нелегалы - Ред.) идут в другие страны Европы", - добавил президент.
Напомним, что после обострения под сирийским Идлибом и открытия Турцией пограничных переходов, более 100 тысяч мигрантов покинули турецкие границы c Европой через Эдирне.
Турция на прошлой неделе объявила об открытии границы с ЕС для нелегальных мигрантов, поскольку она неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.
Ранее "Страна" писала, что Эрдоган запретил пускать мигрантов в Грецию через Эгейское море из-за опасности маршрута для них.
Также мы рассказывали, что на защиту границ от беженцев из Турции Евросоюз выделит Греции сотни миллионов евро.