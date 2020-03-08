Нацгвардия на марше женщин в Киеве. Фото автора
Нацгвардия на марше женщин в Киеве. Фото автора

Игорь Лесников

По иронии судьбы, главный праздник весны у многих совпадает с весенним обострением. Так или иначе, женские марши не обделены мужским вниманием, и плохая погода этому не помеха.

Праздник в этом году двойной: в 11:00 был анонсирован "Феменистский марш", в 12:00 - "Марш женщин", и все это на одной локации - Михайловской площади. В целом, марши между собой никак не отличались, и если бы не кордон полиции, толпа сливалась бы и с "традиционалистами", которые, как оказалось, пришли протестовать на это самое место против абортов.

Марш-сюрприз

Михайловская площадь - символичное место для женского марша. Тут возвышается скульптурная композиция с памятником самой-самой-самой женщине Руси - княгине Ольге. 

марш женщин

В этот раз памятник оказался окружен, в некотором смысле, древлянами. Поход кочевых воинов в броне-New Balance возглавил (внезапно) Дмитрий Корчинский. Рядом с отцом отечественного протеста внушительный букет тюльпанов и плакат. Интересуюсь, готовится ли какая-то акция. 

Голос Дмитрия Александровича приобретает озорные нотки заговорщика: "От этих парней можно ждать чего угодно!". Как оказалось, это неправда. Даже в женский день всю работу на митинге сделали женщины. Но вперед забегать не будем.

К началу акции, в 11:00, группа Корчинского выглядит даже масштабнее двух женских маршей. У ног княгини Ольги Дмитрий Александрович довольно обыденно и без энтузиазма повторяет в громкоговоритель стандартный набор фраз о западном влиянии, лечении сексуальных расстройств, христианской этике. Вещает без энтузиазма, кажется, будто все осознают, что цель - испортить праздник, не более.

Принять участие в протесте не так просто. Внутрь оцепления меня готовы пустить лишь при наличии журналистского удостоверения, (которого у меня с собой не оказалось). Причины такого внимания ясны. Рядом со мной пытается попасть внутрь оцепления девушка, очень похожая на Виту Заверуху, а с ней группа спортивных парней, явно не имеющих отношения к женскому маршу, но зачем-то пытающихся туда попасть.

националисты корчинского

Недолгое общение с копом не дает результатов, девушка, похожая на Виту также остается снаружи.

Вита Заверуха

При этом, один из "подозрительных" ребят пошептавшись с копом проходит без проблем.

Михайловская площадь

Интересуюсь судьбой счастливчика с помощью объектива: через 100 метров он встречается с народным депутатом Святославом Юрашем и девушками, которые позже примут участие в известном перфомансе с гробом.

Такая история успеха.

Святослав Юраш

С более "спокойного" угла оцепления удается пройти без проблем. Участники формируют колонну, в это время работает "свободный микрофон". Ключевые темы - сексуальная эксплуатация, трудовое и социальное неравенство.

плакаты женский марш

Противоречивые темы мирно соседствуют, например, видел рядом с плакатом "мое тело - мое дело" баннеры против порнографии и проституции. 

марш феминисток в Киеве

марш против женского насилия

Причина озорной улыбки Корчинского

"Митинг против абортов" сопровождался барабанной дробью весеннего рейва. Двое барабанщиков отбивали по перевернутой стальной бочке деревянными сучками простой ритм. Один одет как старый рокер-мотоциклист, второй - в деловом костюме. 

барабанщики на Михайловской

Причина такого стиля неизвестна, но когда через оцепление полиции на митинг прорвались девушки с гробом, стало ясно, что барабанщики "стучали"  не просто так.

гроб на марше феминисток

Теперь ритм саундтрека к фильму "Реквием по мечте", звучащего в портативной колонке JBL в руках одной из участниц, отбивался самобытным дуэтом барабанщиков. Девушек сопровождал народный депутат Святослав Юраш. Хотя он и не подтверждал прямой причастности к акции, но проход девушек через кордон копов произошел не без его участия.

В этот момент я направил камеру на гроб. Сейчас из гроба непременно должен был выскочить мужчина в парике с ярким макияжем. Гроб продолжал лежать неподвижно, а из колонки JBL раздавалась грустная музыка. Барабанщики продолжали отстукивать ритм, здесь и наступило понимание, что Корчинский уже не тот.

феминизм

Девушки выглядели немного растерянно, но все же были довольны. Это внимание - отличный подарок на женский день, и они его заслужили. Марш продолжал собирать участниц, например, появились ведьмы. Примерно в 12:30 началось движение к Майдану. Протестовавшие против абортов пошли позже.

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