Игорь Лесников

По иронии судьбы, главный праздник весны у многих совпадает с весенним обострением. Так или иначе, женские марши не обделены мужским вниманием, и плохая погода этому не помеха.

Праздник в этом году двойной: в 11:00 был анонсирован "Феменистский марш", в 12:00 - "Марш женщин", и все это на одной локации - Михайловской площади. В целом, марши между собой никак не отличались, и если бы не кордон полиции, толпа сливалась бы и с "традиционалистами", которые, как оказалось, пришли протестовать на это самое место против абортов.

Марш-сюрприз

Михайловская площадь - символичное место для женского марша. Тут возвышается скульптурная композиция с памятником самой-самой-самой женщине Руси - княгине Ольге.

В этот раз памятник оказался окружен, в некотором смысле, древлянами. Поход кочевых воинов в броне-New Balance возглавил (внезапно) Дмитрий Корчинский. Рядом с отцом отечественного протеста внушительный букет тюльпанов и плакат. Интересуюсь, готовится ли какая-то акция.

Голос Дмитрия Александровича приобретает озорные нотки заговорщика: "От этих парней можно ждать чего угодно!". Как оказалось, это неправда. Даже в женский день всю работу на митинге сделали женщины. Но вперед забегать не будем.

К началу акции, в 11:00, группа Корчинского выглядит даже масштабнее двух женских маршей. У ног княгини Ольги Дмитрий Александрович довольно обыденно и без энтузиазма повторяет в громкоговоритель стандартный набор фраз о западном влиянии, лечении сексуальных расстройств, христианской этике. Вещает без энтузиазма, кажется, будто все осознают, что цель - испортить праздник, не более.

Принять участие в протесте не так просто. Внутрь оцепления меня готовы пустить лишь при наличии журналистского удостоверения, (которого у меня с собой не оказалось). Причины такого внимания ясны. Рядом со мной пытается попасть внутрь оцепления девушка, очень похожая на Виту Заверуху, а с ней группа спортивных парней, явно не имеющих отношения к женскому маршу, но зачем-то пытающихся туда попасть.

Недолгое общение с копом не дает результатов, девушка, похожая на Виту также остается снаружи.

При этом, один из "подозрительных" ребят пошептавшись с копом проходит без проблем.

Интересуюсь судьбой счастливчика с помощью объектива: через 100 метров он встречается с народным депутатом Святославом Юрашем и девушками, которые позже примут участие в известном перфомансе с гробом.

Такая история успеха.

С более "спокойного" угла оцепления удается пройти без проблем. Участники формируют колонну, в это время работает "свободный микрофон". Ключевые темы - сексуальная эксплуатация, трудовое и социальное неравенство.

Противоречивые темы мирно соседствуют, например, видел рядом с плакатом "мое тело - мое дело" баннеры против порнографии и проституции.

Причина озорной улыбки Корчинского

"Митинг против абортов" сопровождался барабанной дробью весеннего рейва. Двое барабанщиков отбивали по перевернутой стальной бочке деревянными сучками простой ритм. Один одет как старый рокер-мотоциклист, второй - в деловом костюме.

Причина такого стиля неизвестна, но когда через оцепление полиции на митинг прорвались девушки с гробом, стало ясно, что барабанщики "стучали" не просто так.

Теперь ритм саундтрека к фильму "Реквием по мечте", звучащего в портативной колонке JBL в руках одной из участниц, отбивался самобытным дуэтом барабанщиков. Девушек сопровождал народный депутат Святослав Юраш. Хотя он и не подтверждал прямой причастности к акции, но проход девушек через кордон копов произошел не без его участия.

В этот момент я направил камеру на гроб. Сейчас из гроба непременно должен был выскочить мужчина в парике с ярким макияжем. Гроб продолжал лежать неподвижно, а из колонки JBL раздавалась грустная музыка. Барабанщики продолжали отстукивать ритм, здесь и наступило понимание, что Корчинский уже не тот.

Девушки выглядели немного растерянно, но все же были довольны. Это внимание - отличный подарок на женский день, и они его заслужили. Марш продолжал собирать участниц, например, появились ведьмы. Примерно в 12:30 началось движение к Майдану. Протестовавшие против абортов пошли позже.