В ночь на 9 марта Киев накроет сильным туманом. Так, в столице ожидается видимость 200-500 метров.

Об этом информирует пресс-служба горадминистрации со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

Водителям советуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость, придерживаться безопасной дистанции с другими автомобилями, во время остановки включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, что недавно под Киевом на Одесской трассе более 10 автомобилей попали в ДТП из-за сильного тумана. В результате происшествия пострадали люди, однако их точное количество пока неизвестно.

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