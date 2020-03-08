Ночью в Киеве ожидается сильный туман
В ночь на 9 марта Киев накроет сильным туманом. Так, в столице ожидается видимость 200-500 метров.
Об этом информирует пресс-служба горадминистрации со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.
Водителям советуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость, придерживаться безопасной дистанции с другими автомобилями, во время остановки включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, что недавно под Киевом на Одесской трассе более 10 автомобилей попали в ДТП из-за сильного тумана. В результате происшествия пострадали люди, однако их точное количество пока неизвестно.
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