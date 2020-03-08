Завтра в Киеве ожидается сильный туман. Фото: Канал 112

В ночь на 9 марта Киев накроет сильным туманом. Так, в столице ожидается видимость 200-500 метров.

Об этом информирует пресс-служба горадминистрации со ссылкой на информацию Укргидрометцентра.

Водителям советуют во время управления автомобилем в тумане снизить скорость, придерживаться безопасной дистанции с другими автомобилями, во время остановки включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, что недавно под Киевом на Одесской трассе более 10 автомобилей попали в ДТП из-за сильного тумана. В результате происшествия пострадали люди, однако их точное количество пока неизвестно.

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