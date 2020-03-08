За некоторое время до неудавшихся переговоров стран ОПЕК+ с представителями Российской Федерации, Путин собрал чиновников и нефтяников, чтобы объявить о позиции страны относительно планов организации по снижению добычи нефти.

Так, стало известно об интересе России в том, чтобы на фоне "нефтяных воин" американские производители сланцевого "черного золота" нефти понесли ущерб на фоне снижения рыночного спроса на сырье.

Об этом информирует издание Bloomberg, ссылаясь на источники в российском руководстве.

По сведениям журналистов, позиция России заключалась в том, что американские производители сланцевой нефти должны разделить ущерб от падения спроса на сырье и пойти на сокращение добычи в США.

Совещание, большая часть которого прошла за закрытыми дверями, состоялось 1 марта в терминале аэропорта "Внуково-2" перед началом рабочей поездки Путина в Псков.

Отмечается, что на переговорах министров ОПЕК+ в Вене 6 марта Новак проинформировал своего коллегу из Саудовской Аравии, что Россия больше не будет сокращать добычу нефти, несмотря на ожидания организации. "Министры были настолько потрясены, что не знали, что сказать", - заявил журналистам один из участников переговоров.

Напомним, что по итогам встречи представителей стран-членов ОПЕК+ договоренность об уменьшении добычи нефти не достигнута. Министры государств продолжат переговоры, но пока нет точных дат.

Также мы писали, что мировые цены на нефть резко пошли вниз после срыва сделки ОПЕК+ в Вене.