В пятницу, 6 марта, в Белой Церкви прошел матч финального, 40-го тура Украинской хоккейной лиги между местным "Белым Барсом" и столичными "Ледяными Волками". Так, поединок выдался невероятно драматичным - обе команды проявили высокий уровень хоккейного мастерства.

В пятничном матче свою невероятную технику проявили не только полевые игроки, но и играющий президент столичного клуба голкипер Андрей Хапков.

Первый номер "Волков" совершил серию мощных вратарских сейвов, помешав противнику забить в свои ворота. Однако в итоге матч закончился со счетом 6:4 в пользу "барсов" - (3:0, 1:2, 2:2).

Стоит отметить, что именно эти команды сыграют в первом матче четвертьфиналов плей-офф УХЛ.

Видео: YouTube/ УХЛ

Ранее "Страна" публиковала видео ярких моментов предыдущего, 39-го тура Украинской хоккейной лиги.

Напомним, что в матче 37-го тура чемпионата МХК "Динамо", считаясь аутсайдером встречи, уверенно обыграл "Ледяных Волков", отправив в ворота противника 4 шайбы.