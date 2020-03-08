Российский комик Семен Слепаков выложил в сеть видео с новой новой песни. В этот раз, хит приурочен к празднику 8 Марта.

Запись появилась на странице артиста в Instagram.

В песне девушка требует от мужчины подарков, похода в кино, любви и предложения от возлюбленного. Так, в припевах девушка говорит: "поздравь меня, мразь!", "вези меня, мразь!" и "люби меня, мразь!".

"В наступающий день 8 Марта женщины должны сообщать мужчинам самым эффективным способом, который мы все недавно увидели", - заявил Слепаков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon) 7 Мар 2020 в 12:57 PST

Стоит отметить, что артист в своей песне обыгрывает недавнее вирусное видео, на котором женщина ругалась на таксиста, так как она очень торопилась в фитнес-центр.

Осторожно! На видео присутствует нецензурная лексика. Видео: YouTube/ Настоящая жесть

Напомним, что сегодня Международный женский день. "Страна" публиковала оригинальные поздравления к этому празднику.

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