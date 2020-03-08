Во Львове в больницу попали шесть человек, среди которых четверо детей, из-за отравления угарным газом.

Об этом информирует Департамент гражданской защиты Львовской ОГА в Facebook.

Инцидент проищошел в субботу, 7 марта. Сообщается, что во львовской квартире от удушения угарным газом отравились шесть человек, из них 4 ребенка 2012 и 2016 годов рождения.

Пресс-служба Департамента отметила, что взрослые отказались от госпитализации, в то время как дети попали в больницу в состоянии средней тяжести.

"Аварийной службой ПАО "Львовгаз" временно прекращена подача газа в квартиру. Квартира оборудована ПГ-4, двумя кафельными печами и газовой колонкой для подогрева воды. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в Департаменте.

Скриншот: Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА

Напомним, что недавно в Ровенской области беременная женщина, которая находилась дома с 10 детьми, отравилась угарным газом.

Также мы писали, что в Запорожской области семья из четырех человек отравилась угарным газом из-за неисправного печного отопления. Среди погибших - двое подростков.