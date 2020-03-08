Глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио сдал результат на коронавирус Covid-19, который оказался положительным. Он стал вторым региональным лидером, который заразился болезнью за последние 24 часа.

Как передает RAI, сейчас у него нет симптомов, однако он будет находится дома в изоляции с женой и двумя детьми.

Уточняется, что Пьемонт является четвертым наиболее пострадавшим регионом от вспышки коронавируса, которая вспыхнула в Италии в прошлом месяце.

Напомним, премьер-министр Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, который фактически закрывает сразу 14 провинций. Въезд и выезд в эти провинции будет разрешен лишь в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее "Страна" писала, что у лидера Демократической партии Италии Николы Зангаретти, которая входит в руководящую коалицию, подтвердили коронавирус Covid-19. Он пробудет дома несколько дней.