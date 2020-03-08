В воскресенье, 8 марта, в Харькове состоялся Марш женской солидарности, который на территории города проходит уже пятый раз. Участницы акции призывали обратить внимание на гендерное равенство и насилие против женщин.

Как говорится на странице Darkhunter в Facebook, в мероприятии участие берут около 300 человек. Женщины прошли маршем от площади Свободы до площади Конституции.

"Мы собрались, чтобы напомнить городу, людям и власти, что обсуждать и находить решения проблем гендерного неравенства и угнетения женщин всегда уместно", - утверждают организаторы марша.

Видео:facebook.com/DARKHUNTERua

Напомним, в воскресенье, 8 марта, на Михайловской площади в Киеве начался Марш протеста, призванный отстоять права женщин, которые когда-либо поддавались насилию. Участники акции требуют, чтобы власть ратифицировала Стамбульскую конвенцию и уменьшила количество случаев насилия, которому сегодня подвергаются женщины.

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