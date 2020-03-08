Украинские политики продолжают поздравлять своих возлюбленных с Международным женским днем. Так, министр юстиции Денис Малюська опубликовал романтичное фото с огромной розой, которую он подарил своей жене.

Праздничный пост появился на странице чиновника в Facebook.

"Спросил жену, не слишком глупый вид на фото как для поздравления с 8 Марта. Ответила, что после фото вверх ногами уже никто не удивится. А потому с праздником вас, дорогие женщины!", - пишет Малюська.

Фото: Денис Малюська

Министр отметил, что он, как руководитель органа, проводящего гендерную экспертизу законопроектов, обещает обеспечивать равенство прав на нормативном уровне. Также Малюська похвастался тем, что приготовил завтрак и обед для трех дочерей и супруги, добавив, что он это делает каждый день.

Скриншот: Денис Малюська в Фейсбук

Напомним, что ранее мы публиковали фото Малюськи, стоящего на руках, которое сегодня упомянула его жена, заместитель министра цифровой трансформации Людмила Рябчинская.

Также мы писали о том, что несмотря на смену правительства, Малюська закрепил за собой кресло в Кабмине на посту министра юстиции.