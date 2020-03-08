В Молдове идентифицированы 45 человек, которые летели из Милана одним рейсом с женщиной, инфицированной коронавирусом Covid-19. Среди них есть и граждане Украины.

Об этом сообщила министр здравоохранения Молдовы Виорика Думбрэвяну, передает издание Newsmaker.

Сообщается, что всех соседей зараженной по самолету поместили на 14-дневный карантин. По заявлению Минздрава Молдовы, все пассажиры лайнера находятся в зоне риска инфицирования коронавирусом.

В ведомстве заявили, что зараженная женщина находится в стабильно тяжелом состоянии. При этом еще 29 февраля она обратилась в больницу в Италии с жалобой на высокую температуру, а 4 марта ее состояние ухудшилось. Тем не менее, инфицированная покинула больницу и взяла билет на рейс в Молдову. Она также не сообщила о своем плохом состоянии здоровья ни пограничникам, ни бортпроводникам.

В свою очередь премьер-министр Молдовы Ион Кику отметил, что такое поведение женщины неприемлемо: "Мы говорили, что ждем всех дома, но призвали проявить ответственность. Здесь мы видим полную безответственность. Она поставила под угрозу жизни многих людей ", - сказал он.

Напомним, что ни один из 20 образцов, отобранных у граждан Украины, которые исследовались на наличие возможного коронавируса Covid-19, не показал положительного результата.

Также мы писали, что всего в стране зафиксирован один случай заражения новым штаммом болезни.