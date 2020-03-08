Богатые автолюбители раскупили в Украине все электрокары Porsche последней модели. Всего в этом году в страну ввезут 73 новых автомобиля.

Об этом сообщил официальный импортер бренда Виннер Импортс Украина, передает издание Autogeek.

Так, стало известно о том, что украинцы раскупили всю партию электрокаров Porsche Taycan на 2020 год. При этом официальная презентация Porsche Taycan в нашей стране запланирована на 20 марта. Стоит отметить, что пока в Украину ввезли 2 электрокара немецкого бренда.

Стоит отметить, что стоимость такой новинки весьма высока. На украинском рынке модели Porsche Taycan идут по такому прайсу: модель Taycan 4S - 2,6 млн грн, Taycan Turbo - 3,76 млн грн, а Taycan Turbo S - от 4,57 млн грн.

Напомним, что с 1 января в Украине вступили в силу нормы, согласно которым оплатить транспортный налог в размере 25 000 гривен придется владельцам 172 моделей автомобилей.

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