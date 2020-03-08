Из всех стран Европейского союза, только на Кипре пока не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

Как свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, о первых случаях заражения уже сообщили власти Болгарии и Мальты.

Напомним, что наиболее крупной вспышка коронавируса на континенте была зафиксирована в Италии там умерли 233 человека. Еще 5 000 человек являются зараженными.

Фото: who.maps.arcgis.com

Ранее "Страна" писала, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал власти Италии запретить своим гражданам выезжать за пределы страны из-за вспышки коронавируса. Это может способствовать распространению болезни.

Так же мы сообщали, что посетитель конференции с участием президента Дональда Трампа оказался заражен коронавирусом Covid-19. Это вызвало переполох в Белом доме.