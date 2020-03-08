Из-за эпидемии коронавируса в Италии закрыли весь север страны, включая популярные среди туристов Милан и Венецию.

Под карантином оказались около 16 млн человек, а также путешественники, которые теперь боятся, что их могут не выпустить на родину.

"Страна" выясняла, как обстоят дела в итальянской "красной зоне" и как оттуда выехать украинским туристам.

На улице могут померять температуру

Пойти на беспрецедентные меры власть решилась после того, как количество заболевших приблизилось к шести тысячам, а умерших - к трем сотням. Болеют и политики. "Положительными" оказались, например, губернатор Пьемонта Альберто Чирио и Никола Дзингаретти - губернатор Лацио и лидер входящий в правительственную коалицию Демократической партии.

С 8 марта и минимум до 3 апреля, кроме запрета на въезд и выезд, на севере Италии закрыли школы, университеты, спортивные залы и музеи, отменили религиозные церемонии, а рестораны и бары продолжат работать лишь при условии, если посетители будут находиться друг от друга на безопасном расстоянии - не менее одного метра.

"Распоряжение по коронавирусу вышло поздно ночью, с 7 на 8 марта, еще и на выходные. Толком еще никто ничего не знает, остается много вопросов. Проверять обещают очень строго. Всем, у кого температура больше 37 градусов, запрещено выходить из дома и общаться с другими людьми. Полиция, которая будет патрулировать улицы, имеет право остановить человека и спросить, зачем он вышел, померять темепратуру, за нарушение грозят штрафами и арестом до трех месяцев", - рассказала "Стране" итальянская журналистка издания Repubblica Алессандра Зинити.

После выхода указа некоторые ринулись на вокзалы, спеша покинуть карантинную зону - в интернете уже появились видео, как толпа людей с чемоданами спешит к поездам на станции Порта Гарибальди в Милане 7 марта.

Сразу после появления текста проекта указа о расширении карантинной зоны, на железнодорожной станции Милана начался страшный ажиотаж - неместные пытаются выехать из города

При этом, по словам журналистки, к информации об ограничениях остается много вопросов.

"Пока самолеты и поезда ходят, путешественников не останавливают. Всех, кто не успел уехать, должны выпустить - при условии, что они здоровы. Туристам не запрещают вернуться на родину - иностранцы могут покинуть попавшие под ограничения зоны. Кроме того, выехать этих территорий можно при "острой и подтвержденной необходимости в связи с работой и по состоянию здоровья". Власти также призывают не приезжать на север Италии без крайней необходимости. В ближайшие часы в аэропортах должны установить контрольно-пропускные пункты, а туристов просят связаться с их авиакомпаниями и проверить статус их рейсов (некоторые рейсы уже отменяют, поэтому, не исключено, что домой туристам придется добираться из других городов - Рима, Неаполя). В Милане и в 14 закрытых провинциях аэропорты не будут закрыты, нет блокады для транзита товаров", - сказала нам Зинити.

Действительно, как мы проверили по онлайн-табло аэропорта Венеции, рейсы из города сегодня по-прежнему отправлялись как по Евросоюзу, так и за его пределы. Правда, немало рейсов отменено.

"Какая там дистанция в метр, я вас умоляю"

Несмотря на строгие меры безопасности, в Милане и Венеции, по словам местных, первая паника прошла.

"Вначале люди действительно раскупали продукты и медицинские маски, но за пару дней истерия спала. В Италии доставка хорошо налажена, магазины быстро заполнили товарами, очередей уже нет. Медики убедили, что коронавирус - не страшнее обычного гриппа, а умирают от него в основном пожилые люди с патологиями, которые обостряются на фоне инфекции. К тому же, итальянская медицина работает хорошо, слаженно, не то, что в Украине. Тут всех врачей бросили на борьбу с коронавирусом, из отпусков отзывают. И как-то так многие итальянцы успокоились, хотя не могу сказать, что была страшная паника. Масок почти никто не носит (да они и не помогают особо), да и в целом город живет обычной жизнью - местные жители без страха ходят в магазины, в кафе. Туристов стало меньше, это да. Бутики закрыты. Как будет после указа об изоляции - посмотрим", - говорит "Стране" живущая в Милане львовянка Ирина Лещишин.

Похожая ситуация в другом туристическом городе - Венеции.

"Люди гуляют, никто не прячется и не боится. Люди продолжают жить, как жили, просто руки моют чаще и дезинфицируют. А туристов стало намного меньше. Часть ресторанов, отелей, сувенирных лавочек закрыли - выручки нет. Тут даже акцию придумали, чтобы хоть местных заманить, - в кафешках на площади Сан-Марко при заказе бокала вина или коктейля, второй наливают бесплатно. А вообще большинство итальянцев не паникуют, они "пофигисты" по жизни. Многие, как объявили карантин и детей отпустили из школ, уехали на лыжи. В регионе Пьемонт, который тоже попал под карантин, стоят очереди на подъемники. В кафе люди сидят и пьют вино. Какая дистанция в метр, я вас умоляю! Никто этого не соблюдает", - говорит "Стране" живущая в Местре, под Венецией, львовянка Валентина Бурда.

По мнению карикатуристов, итальянцы в отличие от китайцев из-за коронавируса не паникуют - катаются на лыжах и пьют вино

Тем временем коронавирус уже добрался до юга Италии.

"Живу в Апулии на юго-востоке Италии. Коронавирус вспыхнул в последние 10 дней, что само по себе было прогнозируемо, принимая во внимание массовое возвращение домой всех тех, кто бежал из Ломбардии, Венето и Пьемонта после начала эпидемии в феврале. Случае заражения все больше, но бары и пиццерии заполнены людьми. С прошлого четверга в Апулии закрыты все учебные заведения - и именно утром в четверг террасы двух самых популярных баров в моем городке были забиты молодежью! В тот день у нас открыт рынок, думала, что будет совсем мало посетителей. Где там! Невозможно было протолкнуться между прилавками! В продуктовых магазинчиках - тех, которые обычно торгуют крафтовой продукцией, людно, при этом все говорят о Covid -19, стоя в очереди за моцареллой и ветчиной", - поделилась в Facebook украинка Елена Назаренко.