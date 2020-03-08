Саудовская Аравия грозится обвалить цены на нефть из-за того, что странам ОПЕК+ не удалось договориться с Россией о сокращении добычи нефти.

Об этом информирует издание Bloomberg.

Так, по данным экспертов, нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco уже снизила цену на свою нефть до предельного минимума за последние 20 лет. Таким образом страна пытается забрать у России клиентов из Европы, Азии и США.

Сообщается, что цены были снижены на $6-8 за баррель во всех регионах Саудовской Аравии. Кроме того, Саудовская Аравия намерена увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Стоит отметить, что о планах государства по добыче нефти и цене на нее стало известно уже через несколько часов после провала переговоров стран ОПЕК+ с Российской Федерацией касательно масштабного сокращения добычи нефти с момента кризиса 2008 года.

Теперь цена качественной нефти из Саудовской Аравии стала ниже на 10,25 долларов. Что касается российской нефти, то ее продают на 2 доллара дешевле, чем сырье эталонной марки.

"На нефтяном рынке это эквивалент объявлению войны", - сообщил источник.

В свою очередь нефтяной аналитик IHS Markit Ltd. Роджер Диван сообщил, что в следующем квартале мы можем стать свидетелями самых низких цен на нефть за последние 20 лет, ниже 20 долларов за баррель.

Ранее мы писали, что из-за разногласия в ОПЕК+ по борьбе с влиянием коронавируса цены на нефть значительно снизились.

Напомним, что по итогам встречи представителей стран ОПЕК+ договоренность об уменьшении добычи нефти не достигнута. Министры государств продолжат переговоры, но пока нет точных дат.