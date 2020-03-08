Львовские правоохранители задержали мужчину, который расправился с двумя женщинами в их квартире. Жертвами преступника стали 57-летняя женщина и ее 37-летняя дочь.

В пресс-службе полиции уточнили, что убийце грозит пожизненное заключение.

"Во Франковский отдел полиции 7 марта поступило сообщение от патрульных полицейских о том, что прибыв на вызов по улице Антоновича во Львове, они обнаружили в одной из квартир тела двух женщин с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Также в полиции уточнили, что установить личность преступника удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

"Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили соседей и знакомых жертв, а также пересмотрели камеры видеонаблюдения. Установлено, что к убийству женщин причастен 47-летний львовянин. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения", - уточнили в полиции.

Напомним, ранее во Львовской области произошло другое резонансное ЧП. По информации полиции, мужчина застрелил свою 22-летнюю девушку и ранил прохожего. Правоохранители уже обнародовали имя и приметы подозреваемого, и предупреждают - он может быть вооружен. Если его найдут - могут дать пожизненное.

Также мы писали, что мужчина, который убил сожительницу раскаленным утюгом, проведет за решеткой восемь лет.