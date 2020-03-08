В Гааге, где уже завтра, 9 марта, начнется рассмотрение в суде дела об авиакатастрофе малайзийского самолета рейса MH17 над Донбассом, родственники погибших пассажиров провели молчаливую акцию протеста напротив российского посольства.

Об этом передает "Укринформ".

Акция протеста в Гааге. Фото: Укринформ

В воскресенье, 8 марта, напротив посольства России в нидерландской Гааге протестующие выставили 298 белых стульев, которые символизируют погибших а авиакатастрофе. В ходе акции, участники также почтили минутой молчания всех жертв трагедии, среди которых было 196 граждан Нидерландов.

Напомним, что основатель журналистской группы расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс поделился деталями о начале процесса, который стартует в Нидерландах 9 марта.

Также мы писали, что судебный процесс по делу о сбитом на Донбассе малазийском Boeing рейса MH17 может продлится 4-5 лет.