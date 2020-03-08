Сегодня, 8 марта, в центре Киева прошли два протестных митинга - националистов и феминисток, которые пересеклись друг с другом. Националисты требовали запретить аборты, а активистки – защитить права женщин и ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Как передает "Информатор", одну из активисток уже задержала полиция.

Так, митинги прошли под наблюдением Национальной гвардии и полиции. На месте дежурил отряд "скорой" и "Красный крест". Всего на каждую из акций пришло около 100 человек.

Фото: informator.press

Одну из феминисток, утверждают журналисты, пришлось задержать правоохранителям – она вела себя слишком агрессивно.

Фото: informator.press

После окончания митингов, дамы начали "Марш женщин" под лозунгом "Бунтуй, кохай, права не віддавай". Участницы виступают за гендерное равенство и хотят "усилить голос женщин в обществе". Колонна идет под усиленной охраной полиции и Нацгвардии.

Видео: hromadske.ua

Напомним, в Киеве женщин созывают на протестные марши 8 марта. "Страна" побывала там и рассказала, как проходило шествие.

Также "Страна" писала, что в Киеве на Марше женщин, одна из его участниц развернула плакат, который призывает давать выходные в "критические дни".